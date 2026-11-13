Procaccini contro Floris: “Tagliuzzate e incollate, inquietante”. Cosa è andato in onda per ben 5 volte

Nicola Procaccini contro Giovanni Floris. Accade dopo DiMartedì. L’europarlamentare di Fratelli d’Italia, dopo aver guardato la puntata, commenta così su X: “Mi credereste se vi dico che Floris ha mandato in onda per cinque volte (5) le mie parole tagliuzzate e incollate sulle elezioni americane a Porta a Porta? Facendole poi commentare da ogni genere di esponente della sinistra? Una roba inquietante…“.

Nel filmato a corredo, Procaccini numera tutte le volte in cui il conduttore di La7 torna sul discorso - per l’occasione ritagliato - dell’esponente del partito di Giorgia Meloni.

Ma non solo, perché Procaccini pubblica anche l’intervento integrale che lo ha visto protagonista nello studio di Bruno Vespa. “Ciao a tutti. Vi ricordate quando Floris sulla sette ha fatto commentare per oltre due ore a decine di politici e giornalisti di sinistra un paio di frasi tratte dal mio libro, ovviamente tagliate e incollate in modo da farmi sembrare uno psicopatico? Ebbene, ieri ha fatto il bis, anzi è riuscito persino a superarsi, rivelando una sindrome maniaco compulsiva inquietante. Si tratta della campagna imbastita sui social dal PD riguardo ciò che ho detto di cui vi ho già parlato qualche giorno fa”, è la premessa di Procaccini che poi prosegue: “Sulle dinamiche generali ci sono un paio di errori compiuti da Trump che secondo me gli hanno alienato delle fette di elettorato che sono state per lui fondamentali per l’elezione. Adesso stavo guardando i primi dati che escono dalla Florida e mi pare di aver annusato esattamente questa roba qui. Per esempio aver attaccato Papa Leone gli ha inimicato un elettorato cattolico che soprattutto tra i latinoamericani è molto forte e quello è stato un errore tragico. Vi dico di più, aver attaccato Giorgia Meloni. Giorgia Meloni non è soltanto molto popolare tra le fila del partito repubblicano, ma è anche molto popolare tra gli idoli americani che sono stati un altro dei segmenti chiave per la sua elezione. E anche il Corriere della Sera diceva la stessa cosa appena pochi mesi fa”.