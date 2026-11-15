“Rapinano i giovani”: Landini la spara grossa, Fdi lo disintegra con una parola

“Questa è una manovra elettorale. Taglia la scuola, taglia la sanità e favorisce la privatizzazione. Non fa crescere il Paese. Lo dice il governo stesso, che per i prossimi due o tre anni prevede una crescita zero virgola zero. L’unica spesa vera che viene fatta è sulle armi”. Lo afferma, in un’intervista a Repubblica, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. “La sicurezza - aggiunge - non è armarsi. La sicurezza è investire in tecnologia, nelle rinnovabili per essere autonomi sul piano energetico. È ridare alle persone la possibilità di formarsi. Quelle risorse vanno investite in un’altra direzione”.

“La rapina - prosegue Landini - la stanno facendo loro. E da anni. Dal 2022 al 2026, con il fiscal drag, hanno fatto pagare a dipendenti e pensionati 30 miliardi di tasse che non dovevano pagare. E intanto favoriscono l’evasione fiscale e i condoni. Se introducessero già in manovra la restituzione automatica del drenaggio fiscale, lascerebbero 6 miliardi e mezzo in tasca a chi lavora e a chi è in pensione”. “C’è qualcuno che sta rubando il futuro ai giovani. È proprio questo governo” afferma ancora Landini annunciando che il 20 novembre il sindacato sciopererà in 100 città insieme agli studenti, perché “scioperare per il futuro vuol dire cambiare il presente”.

“La nostra proposta di riforma fiscale è chiara - afferma ancora il leader della Cgil -. Vogliamo che tutti i redditi siano soggetti all’Irpef con una progressività ancora più accentuata, alla tedesca. E che si riducano le tasse a dipendenti e pensionati. Dopo aver preso 30 miliardi a loro, non credo sia uno scandalo chiedere un contributo di solidarietà dell’1% alle 450mila persone più ricche del Paese. Vorrebbe dire avere 26 miliardi da investire nella sanità, nella scuola, per far ripartire le politiche industriali. Anche per sostenere questa riforma scioperiamo il 20”. La risposta da parte di Fdi alle tesi deliranti di Landini non si è fatta attendere. Sui social Fdi commenta così le parole del segretario generale della Cgil: “Landini ha taciuto sul Superbonus, costato oltre 170 miliardi di euro alle casse pubbliche, ma oggi definisce una “rapina” la manovra del Governo Meloni.

Un provvedimento che prevede agevolazioni sul bollo auto, l’estensione del regime forfettario a 100mila euro, il taglio dell’IRPEF per il ceto medio, la detassazione degli aumenti contrattuali, incentivi alle assunzioni, sostegni alle imprese e misure a favore delle famiglie.

D’altronde, Landini è il sindacalista della sinistra, non dei lavoratori". Colpito e affondato con una sola parola: Superbonus.