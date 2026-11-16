Reddito e superbonus, “la catastrofe di questo paese”: Conte e Amurri ammutoliti

Ormai è chiaro reddito di cittadinanza e sussidi vari saranno forse il solo asset in mano al centrosinistra per provare a conquistare la fiducia degli elettori, nonostante l’eredità del passato sia ancora pesantissima e il fallimento politico di quelle stagioni giallorosse sia sotto gli occhi di tutti. A Realpolitik, il talk di Rete 4 condotto da Tommaso Labate, si affronta il tema con servizi e un vivace dibattito in studio.

Tra chi è assolutamente favorevole alla reintroduzione del reddito c’è Sandra Amurri, giornalista di chiare simpatie grilline. “Sa che al Sud 550 euro, che era un po’ il reddito di cittadinanza, è quanto paga la criminalità organizzata, le staffette, per avvisare nelle piazze degli spazi, la criminalità organizzata, lei lo sa, è identica”, spiega riguardo al reddito di cittadinanza.

“Io preferirei che quei soldi venissero dati dallo Stato, e non sono delle misure definitive, perché è ovvio che con 550 euro non si vive e quindi hanno la necessità di cercare lavoro, ma il lavoro non c’è e se c’è il lavoro non basta per vivere dignitosamente”. La interrompe Gian Luigi Paragone: “I cavallini della droga, al soldo della mafia, prendevano sia l’uno che l’altro”. “Non è vero, non è vero, questo non è vero, emerge dalle inchieste, ce ne sono 10.000”, protestae con forza la Amurri, con Paragone che allarga le braccia esterrefatto: “Ci sono inchieste che sono arrivate anche con delle sentenze, con dei provvedimenti di revoca del provvedimento, perché era onestamente imbarazzante”.

Chi tifa per il reddito sembra poi non considerare il peso sui conti dello Stato, già gravati dalla misura-simbolo del disastro contiano. “Il Superbonus è la catastrofe di questo Paese - sottolinea Michele Silenzi, commentatore politico e direttore editoriale della casa editrice Liberilibri in collegamento con Labate -. I due governi Conte e anche il governo Draghi, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, non sono stati in grado di tenere sotto controllo i conti. La crescita mancante è un problema europeo, l’Italia lo subisce meno di altri paesi, e ricorderei che sull’Italia pesava un deficit mostruoso che questo governo ha ereditato che ha riportato in asse. Il Fondo monetario internazionale, un organismo terzo, ha detto che quello che ha fatto questo governo nella gestione dei conti pubblici è assolutamente commendevole”.