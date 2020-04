Non è l'Arena, Paragone contro Parenzo in diretta: "Non me ne frega un caz*** di quello che dici"

06 aprile 2020 a

"Non me ne frega un caz*** di quello che dice David Paragone". In collegamento a Non è l'Arena, il senatore Gianluigi Paragone esplode di rabbia e investe direttamente il conduttore de La Zanzara, in studio da Massimo Giletti.

Si parla di emergenza coronavirus e il focus è sostanzialmente sul Sud Italia, con la rabbia di molti cittadini per il mancato sostegno dello Stato. Paragone non ci sta, e ricorda una verità tanto banale quanto clamorosa: "Ci sono due regioni colpite dall'epidemia che si sforzano di tenere in piedi l'economia italiana", spiega riferendosi a Lombardia e Veneto, aggiungendo poi Rimini e Riviera romagnola. Per loro Paragone sogna un intervento alla Trump: soldi a pioggia per tutti, per chi lavora ancora e per chi è fermo.

"Lì uno Stato dovrebbe intervenire: liquidità e zero burocrazia, lì ci sono persone che soffrono in silenzio e non fanno le sceneggiate che ho visto questa sera. E non me ne frega un caz*** di quello che dice Parenzo che lui non si prenderebbe i 1.000 euro, io a loro quei soldi glieli do".