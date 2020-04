Otto e Mezzo, Luca Telese paragona Massimo Giannini a un tartufo: cala il gelo da Lilli Gruber

10 aprile 2020 a

a

a

Altissima tensione a Otto e Mezzo tra Massimo Giannini e Luca Telese. Uno scontro tra giornalisti nel salottino di Lilli Gruber su La7, la puntata è quella di giovedì 9 aprile. Scintille ovviamente sulla gestione dell'emergenza coronavirus. La firma di Repubblica infatti replica a Telese: "Certe domande sul numero dei tamponi vanno fatte al governo, non al professor Galli". In collegamento, infatti, c'era anche il noto epidemiologo dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli. E all'accusa di Giannini, Telese ha di fatto risposto paragonandolo a un tartufo: "Atteggiamento tartufesco", l'accusa dell'altro giornalista. Gelo in studio da Lilli Gruber.

