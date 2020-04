Alessandro Sallusti a Otto e mezzo imbarazza Giannini: "Lo scrive anche Saviano", Repubblica come Die Welt?

11 aprile 2020 a

"Lo scrive tutti giorni, Repubblica. Se lo fanno loro, applaudono. Se lo fa Die Welt, sono dei cretini". Alessandro Sallusti ad alzo zero a Otto e mezzo sul tema Italia, mafia e soldi dell'Ue che tanto ha fatto discutere in questi giorni e che tante polemiche ha scatenato contro la provocatoria posizione del giornale tedesco.

Video su questo argomento Die Welt, quando Grillo nel 2014 diceva all'Ue: "Non date soldi all'Italia, vanno a mafia e camorra"

In collegamento con Lilli Gruber c'è però anche Massimo Giannini, firma di spicco proprio di Repubblica, che chiamato direttamente in causa reagisce stizzito al confronto provocatorio. "Non è la stessa cosa, Alessandro, perdonami. Cerchiamo di non manipolare". E il direttore del Giornale sbotta: "Non manipolo, lo ha scritto Roberto Saviano". Come dargli torto.

