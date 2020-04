PiazzaPulita, Alessandro De Angelis sbotta con Boccia: "Dica a Conte che non è il Grande Fratello"

17 aprile 2020 a

a

a

Anche un insospettabile come Alessandro De Angelis, firma dell'Huffington Post, si scaglia con veemenzaa contro Giuseppe Conte. Lo fa nel corso dell'ultima puntata di PiazzaPulita, in onda su La7 giovedì 16 aprile. Ospite in collegamento da Corrado Formigli c'è anche il ministro Francesco Boccia. Ed è proprio a lui che De Angelis si rivolge con parole pesantissime: "Cambiate passo!", lo esorta parlando della gestione dell'emergenza coronavirus. Poi il clamoroso attacco a Giuseppe Conte: "Suggerisca al suo premier di uscire dal format del Grande Fratello perché i prossimi mesi saranno duri e bisogna fare un discorso di verità al Paese", conclude De Angelis. Insomma, per il giornalista sembra difficile, oggi come oggi, andare avanti con una come Conte, che - parole sue - ha confuso Palazzo Chigi con il Grande Fratello (e in questa confusione, un ruolo decisivo lo ha giocato per certo il suo portavoce, Rocco Casalino).

"La propaganda...". Boccia, ministro anti-Fontana. A Piazzapulita infanga la Lombardia, Formigli lo zittisce: "Cosa mi sembrate"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.