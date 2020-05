Pietro Senaldi, rissa con Karima Moual a Dritto e rovescio: "Silvia Romano ha ringraziato i carcerieri e non l'Italia"

15 maggio 2020 a

Durissimo scontro in diretta tra Pietro Senaldi e Karima Moual a Dritto e rovescio. "Non c'è bisogno di essere islamofobi per stupirsi e amareggiarsi per la vicenda di Silvia Romano - spiega il direttore di Libero in collegamento con Paolo Del Debbio -. Noi abbiamo pagato un sacco di soldi per questa ragazza. Le sue parole appena arrivata qui, forse perché scossa, ha detto che i carcerieri l'hanno trattata bene anziché dire grazie Italia, viva l'Italia". "Ma sarà libera di esternare quello che vuole, questa ragazza?", lo interrompe la giornalista italo-marocchina, esperta di Islam e questioni mediorientali. E Senaldi, impossibilitato a concludere il suo ragionamento, sbotta: "Mi scusi? Mi scusi? E va bene, ha ragione lei, hanno ragione i terroristi...".

