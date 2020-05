Non è l'Arena, il grillino Licheri: "Non siamo giustizialisti". Furibonda replica della De Giorlamo: volano stracci

25 maggio 2020 a

a

a

A mettere i puntini sulle proverbiali "i" ci pensa Nunzia De Girolamo. Siamo a Non è l'arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7, la puntata è quella di domenica 24 maggio. Si parla della sfiducia mancata ad Alfonso Bonafede. Oltre alla De Girolamo, tra gli ospiti c'è il grillino Ettore Licheri, il quale riesce ad affermare che "il M5s non ha mai inseguito il giustizialismo". Insomma, la spara grossissima. E a quel punto la De Girolamo si scatena, gli ricorda come su Bonafede abbiano cambiato registro e aggiunge: "Non avete risparmiato nessuno, avete massacrato la Cancelleri per una telefonata". Già, il passato è impossibile da cancellare...

"Neanche un chiosco, a lavorare". La sbroccata di Massimo Giletti: Giuseppe Conte che dice?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.