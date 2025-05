Gigio Donnarumma, Boban attacca: "Storia poco dignitosa, per me..."

"Zorro" Boban è troppo rossonero per perdonare colui che fece lo gran rifiuto: Gigio Donnarumma. Come è noto il portierone della nazionale lasciò il Milan per inseguire i milioni di euro del Psg. E ora, dopo l'impresa che fa approdare i parigini in finalissima con l'Inter, ecco che Boban gliele canta in tv. "È una storia molto dolorosa e anche molto poco dignitosa. Non so se Donnarumma è ancora un milanista per i milanisti – e lo afferma quasi sbuffando -. Non voglio addossare le colpe a un ragazzo che quando è andato via aveva una ventina d'anni ma ci ragioni anche tu, pensi al tuo club e a quei colori che hai indossato per tanti anni, i colori di una società nella quale ti sei formato", va giù pesante.

E ancora: "L'unico vero stimolo per un calciatore dovrebbero essere la passione, le motivazioni sportive fondamentali, raggiungere una certa statura come professionista. Però, anche nel calcio c'è chi aspetta e chi ha fretta". Infine la sentenza che condanna senza se e senza ma Gigio: "Lasciare così è stato per me quasi imperdonabile". E le parole di Boban di certo hanno riacceso le polemiche tra i tifosi rossoneri. I social sono stati invasi da commenti durissimi.