Alessandra Moretti e Lucia Borgonzoni, volano stracci a L'aria che tira: "Amici di Orban", "Vergogna"

27 maggio 2020 a

a

a

Volano gli stracci a L'aria che tira tra Alessandra Moretti e Lucia Borgonzoni. La piddina e la leghista sono ospiti in collegamento con Myrta Merlino nel programma del mattino su La7. Da poco, da Bruxelles sono arrivate le prime indicazioni concrete su stanziamento e funzionamento del Recovery Fund, lo strumento messo a disposizione da Bruxelles per aiutare i Paesi membri nel momento della ripresa dopo la pandemia da coronavirus. Ovviamente, la Moretti difende lo strumento e attacca: "Come può la Lega amica di Orbàn dire no a 37 miliardi di euro?". E ancora, la piddina aggiunge: "Sono risorse importanti a cui dite di no in maniera vergognosa". Secca la replica della Borgonzoni, che ricorda alla Moretti come le linee guida del governo per la ripartenza siano arrivate con enorme e colpevole ritardo e, inoltre, ricorda alla Moretti i tagli effettuati dalla sinistra alla sanità.

"Il no al processo? Una cattiveria contro Salvini". Padellaro ribalta il quadro: una mossa "perfida" di Matteo Renzi?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.