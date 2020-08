Andrea Delmastro contro Giuseppe Conte: "Mascherine? Da uno vale uno a io so io e voi non siete un c***"

03 agosto 2020 a

Già, Giuseppe Conte ha parecchi scheletri nell'armadio nella gestione dell'emergenza coronavirus (e il ricorso contro l'ordine di mostrare i verbali relativi alle decisioni prese dal governo nella fase acuta dell'emergenza sta lì a dimostrarlo). E uno di questi scheletri nell'armadio del premier viene rievocato a Omnibus, il programma del mattino su La7, da Andrea Delmastro di Fratelli d'Italia. "Quando non c'erano le mascherine per gli ospedali Conte ne ordinava 10mila per Palazzo Chigi", ricorda quanto rivelato da Franco Bechis in un pezzo di qualche settimana fa su Il Tempo. Dunque, la stoccata di Del Mastro: "Da uno vale uno a io so io e voi non siete un c***". Nulla da aggiungere.

