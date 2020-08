Danilo Toninelli insulta ancora Matteo Salvini: "Zero interesse per la salute degli italiani"

04 agosto 2020 a

Se c'è di mezzo Matteo Salvini, per Il Fatto Quotidiano, c'è in mezzo sempre una "strategia". Insomma, c'è dietro sempre qualcosa di torbido. Puro stile-Travaglio. L'ultimo caso, le mascherine: prima l'invito a non usarle, poi una parziale retromarcia. E secondo il Fatto, Salvini "cambia la strategia perché i sondaggi sono in calo". Convinti loro, convinto anche Danilo Toninelli, che negli ultimi giorni non perde occasione per scagliarsi contro il leghista. Così l'ex ministro delle Infrastrutture si scatena su Twitter, rilanciando il titolo in questione del Fatto, e aggiungendoci di suo pugno quanto segue: "Abbiamo imparato a conoscere Salvini. Quando il sondaggio gli dice di togliersi la mascherina per acquistare consensi se la toglie, quando gli dice che deve mettersela allora se la mette. Zero interesse per la salute dei cittadini, conta solo la rincorsa dei voti", conclude Toninelli. Parole alle quali forse Salvini vorrà replicare...

