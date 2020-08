Lucia Azzolina a In Onda contro Matteo Salvini: "Sarebbe bello vederlo studiare, non ne azzecca una"

07 agosto 2020 a

Il colmo. Ma non siamo a La sai l'ultima, bensì a In Onda, il programma in onda Su La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese. E il colmo è quello che ci propone Lucia Azzolina, ministro grillino dell'Istruzione e ormai sostanzialmente ospite fisso del programma in questione. Il punto è che la Azzolina ha scelto di replicare ai molteplici attacchi ricevuti da Matteo Salvini affermando: "Sarebbe bello vederlo studiare perché sulla scuola non ne azzecca una". Il colmo, appunto, se detto da lei, quella dei "banchi rotanti" e delle scuole che restano chiuse, anzi no, o forse sì, insomma chi lo sa. Ma tant'è, la pentastellata aggiunge: "Ho fatto molti sacrifici per studiare, ne sono molto orgogliosa". Insomma, lei avrebbe studiato e Salvini invece no. Amen.

Crede di essere Paolo Bonolis? A cosa si riduce la Azzolina da Parenzo e Telese: presa (ancora) per i fondelli

