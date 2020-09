Carlo Calenda a In Onda demolisce Michele Emiliano: "Il peggior populista d'Italia, Raffaele Fitto dieci volte meglio"

02 settembre 2020 a

Non è una novità il fatto che Carlo Calenda attacchi in modo durissimo Michele Emiliano, candidato del Pd alla regione Puglia, dove ora inseguirebbe Raffaele Fitto, lo sfidante di centrodestra dato di poco in avanti nei sondaggi. E l'ultimo attacco di Calenda ad Emiliano è piovuto a In Onda, il programma di La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese, nella puntata di martedì 1 settembre. "Fitto è dieci volte meglio di Emiliano", ha tagliato corto Calenda, sparando ad alzo zero. E ancora: "Emiliano è il peggior populista che gira per l'Italia". Doppia cannonata, insomma, da parte di un Calenda che sembra sempre più lontano da quella sinistra da cui, tecnicamente, è nato a livello politico. Bastonate per tutti, giorno dopo giorno: per il Pd, per Matteo Renzi e, ovviamente, per Michele Emiliano.

