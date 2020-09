Maurizio Gasparri a valanga contro Ferruccio Sansa: "Presuntuoso tromboncino, visto che mazzata che ti arriva?"

03 settembre 2020 a

Come gongola, Maurizio Gasparri. Nel mirino del senatore di Forza Italia ci finisce Ferruccio Sansa, candidato unico di Pd e M5s in Liguria, insomma lo sfidante giallorosso al governatore uscente, Giovanni Toti. E Sansa, ex firma del Fatto Quotidiano (tanto per capirsi...), stando alle ultime cifre snocciolate da un sondaggio di Nando Pagnoncelli e pubblicato sul Corriere della Sera è destinato a subire un vero e proprio massacro alle urne: 57,4% per Toti, 34,8% per Sansa. Una sorta di catastrofe politica, prova provata del fatto che M5s e Pd, insieme, fanno addirittura peggio rispetto alle corse solitarie. E Gasparri gongola proprio per queste cifre, le rilancia su Twitter, laddove commenta compiaciuto: "Hai visto Ferruccio Sansa presuntuoso tromboncino che mazzata ti arriva?". E infine, l'hashtag #incapace. Cala il sipario.

