Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte: "Non sa quanti sono i morti da coronavirus, in che mani siamo? Ecco il video tagliato del Tg1"

06 settembre 2020 a

La faccenda è tristemente, drammaticamente, nota: Giuseppe Conte, alla festa del Fatto Quotidiano di sabato 5 settembre, ha dimostrato di non sapere quanti fossero i morti da coronavirus in Italia. Ad oggi, sono 35mila. Ma il premier continuava a ribadire dal palco che fossero 135mila: un disastro che nessuno ha corretto. Né Antonio Padellaro che lo intervistava, né il Tg1, che ha proposto un servizio in cui veniva accuratamente tagliato lo scivolone del presunto avvocato del popolo. E sulla vicenda piove il furibondo tweet di Giorgia Meloni, che rilancia contestualmente il video che potete vedere qui sotto: "Conte non sa quanti siano i morti di Covid-19 in Italia - premette -. Spara 135mila (invece di 35mila), provano a correggerlo e lui insiste. Ecco in che mani siamo. In un altro Stato avrebbe fatto scandalo. In Italia i media di regime tacciono e anzi Tg1 manda in onda la dichiarazione falsa", conclude la leader di Fratelli d'Italia.

