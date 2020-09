Alessandro Sallusti gela Floris, Sotis e Concita De Gregorio a DiMartedì: "Stasera fate il funerale a Salvini ma non vedo il morto"

22 settembre 2020 a

"Stasera stiamo facendo il funerale ma non vedo il morto". Alessandro Sallusti gela Giovanni Floris e le sue ospiti a DiMartedì. In studio, Ilaria Sotis di Rai Radiouno e Concita De Gregorio di Repubblica bastonano la Lega, il direttore del Giornale ribatte secco: "Finita la spinta propulsiva? Sì, ma parliamo del leader del primo partito italiano e di una coalizione che raccoglie il 50% dei consensi. Stiamo facendo il funerale a Salvini ma non vedo il morto".





"Se prima correva i 100 metri in 10 secondi e adesso si è un po' imbolsito e li corre in 12 secondi - conclude Sallusti - resta uno che corre. Il centrodestra le ha vinte queste elezioni, è più una questione di percezione che di fatti".

