Elsa Fornero a L'aria che tira, altri insulti a Matteo Salvini: "Niente contro di lui, ma è pessimo"

Chi è "ossessionato"? Già, perché Elsa Fornero più volte ha sostenuto che Matteo Salvini sia ossessionato da lei. Questo per la campagna del leghista contro la sciagurata riforma delle pensioni del governo Monti firmata Fornero, ribattezzata "il ministro delle Lacrime". Una riforma che ha lasciato in braghe di tela milioni di italiani. E, si diceva: chi è "ossessionato"? Già, perché a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, ecco che la Fornero tira in ballo ancora Salvini, il quale a sua volta l'aveva citata in questi giorni in cui il governo annuncia l'intenzione di voler abolire quota 100. E l'ex ministro, sul leader della Lega, afferma: "Non ho niente contro di lui ma è un pessimo politico ed è stato un pessimo ministro", ha concluso alzando il metaforico ditino.

