L'aria che tira, Maria Stella Gelmini fa impazzire Licheri: "Siete ossessionati dalla Meloni"

A L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, è andato in onda un furioso botta e risposta tra Maria Stella Gelmini ed Ettore Licheri. Al centro della discussione Gaza e la posizione tenuta in questi giorni dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nonostante il premier avesse già manifestato preoccupazione per ciò che sta accadendo nella Striscia, il movimento Cinque Stelle continua a puntare il dito contro lei e il governo colpevole - secondo loro - di voltare le spalle ai palestinesi.

"Ho capito che il Movimento Cinque Stelle e la sinistra sono ossessionati dalla Meloni - ha esclamato Maria Stella Gelmini -. L'ossessione della sinistra è tale che quando la Meloni non aveva parlato ancora con Trump non contava niente perché non parlava con Trump.Quando ha iniziato a parlare con Trump a quel punto era genuflessa con Trump e non difendeva gli interessi dell'Italia. Quando ha fatto l'incontro tra Vance e la von der Leyen - ha poi aggiunto - anche quello non andava bene...".