Luigi De Magistris a Non è l'Arena, un napoletano lo assalta in diretta: "Caccia fuori i cog***"

"Caccia i cog***i da sindaco e scendi in piazza anche tu". A Non è l'Arena Massimo Giletti si collega in diretta con i manifestanti in piazza a Napoli per protestare contro il Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte e il "lockdown mascherato" e il coprifuoco di bar e ristoranti alle 18.

“Non dovrebbe essere lì?”. Rivolta a Napoli, De Magistris resta comodo a guardare in tv: “ma ora…”, sconvolgente | Video

"Voglio dire una cosa al sindaco Luigi De Magistris che è lì in tv - attacca un uomo, dito puntato contro la telecamera -. Invece di metterti sempre in disparte, è 10 anni che fai il protagonista dall'alto, scendi in piazza perché questo è il tuo popolo, quello che ti ha votato. Invece di dire che è solo colpa del governo o di De Luca, contribuisci anche tu al problema. E mettiti una mano sulla coscienza".







