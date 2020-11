Paolo Mieli a Otto e mezzo gela la Gruber: "Sondaggio Ipsos, Conte al 60% e Meloni al 38%", "Sì vabbè"

13 novembre 2020 a

a

a

"L'opposizione non esiste, va a giornata". Paolo Mieli a Otto e mezzo bastona Matteo Salvini e Giorgia Meloni e Lilli Gruber gongola. "Questo è un grande limite, ci vogliono leader capaci di guardare lontano, di statura internazionale e con rapporti con gli altri Paesi - spiega l'ex direttore del Corriere della Sera - invece i leader dell'opposizione si muovono bene dal loro punto di vista tattico, e i sondaggi lo dicono soprattutto per la Meloni, il giorno per giorno".







"C'è stato un ribaltone". Sondaggio Masia, Giorgia Meloni in rampa di lancio: Conte sorpassato, il trend non mente: siamo in "zona crisi"

"Però in base all'ultimo sondaggio Ipsos di Pagnoncelli il premier Giuseppe Conte ha il 60% di gradimento e la Meloni il 38%", ci prova la Gruber, e Mieli la liquida in tre secondi: "Sì vabbè però lasciamo perdere i sondaggi". "Per quello che possono valere, infatti, infatti", china il capo Lilli, un po' delusa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.