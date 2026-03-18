Otto e Mezzo, fango di Formigli su Meloni: "Spesa da campagna elettorale"

Su La7 continua la campagna elettorale pe il "No" nell'imminenza del referendum sulla giustizia. Il palcoscenico d'eccezione è sempre quello di Lilli Gruber che come sempre accade ha ricevuto diversi opinionisti tutti schierati contro il governo Meloni, il tutto ovviamente nel suo studio, a Otto e mezzo. E nella puntata di martedì 17 marzo ecco anche il collega Corrado Formigli. Il conduttore di Piazzapulita non ha perso occasione per scagliarsi contro la presidente del Consiglio sostenendo che sia una bugiarda.

"La prima a non dire la verità, in realtà, è la presidente del Consiglio - ha premesso Formigli -. Perché tutti gli esempi che lei sta portando avanti in questa battaglia referendaria sono fake news. Ci stanno imbottendo di baggianate, di stupidaggini. Citiamone qualcuna. C'è stato il caso di Rogoredo, clamoroso in cui si è colpito un giudice dicendo che aveva indagato per omicidio volontario e poi questo omicidio pare che sia perfino premeditato. E se ne fatto una bandiera di quel poliziotto. Si è detto che un algerino colpevole di 23 reati era libero per colpa dei magistrati quando in realtà i magistrati lo avevano condannato, ma non era stato espulso quando era nel Cpr in Friuli ma era stato spedito in violazione di ogni diritto in Albania. Anche lì i giudici non c'entravano".