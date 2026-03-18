Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Otto e Mezzo, fango di Formigli su Meloni: "Spesa da campagna elettorale"

di
Libero logo
mercoledì 18 marzo 2026
Otto e Mezzo, fango di Formigli su Meloni: "Spesa da campagna elettorale"

2' di lettura

Su La7 continua la campagna elettorale pe il "No" nell'imminenza del referendum sulla giustizia. Il palcoscenico d'eccezione è sempre quello di Lilli Gruber che come sempre accade ha ricevuto diversi opinionisti tutti schierati contro il governo Meloni, il tutto ovviamente nel suo studio, a Otto e mezzo. E nella puntata di martedì 17 marzo ecco anche il collega Corrado Formigli. Il conduttore di Piazzapulita non ha perso occasione per scagliarsi contro la presidente del Consiglio sostenendo che sia una bugiarda.

"La prima a non dire la verità, in realtà, è la presidente del Consiglio - ha premesso Formigli -. Perché tutti gli esempi che lei sta portando avanti in questa battaglia referendaria sono fake news. Ci stanno imbottendo di baggianate, di stupidaggini. Citiamone qualcuna. C'è stato il caso di Rogoredo, clamoroso in cui si è colpito un giudice dicendo che aveva indagato per omicidio volontario e poi questo omicidio pare che sia perfino premeditato. E se ne fatto una bandiera di quel poliziotto. Si è detto che un algerino colpevole di 23 reati era libero per colpa dei magistrati quando in realtà i magistrati lo avevano condannato, ma non era stato espulso quando era nel Cpr in Friuli ma era stato spedito in violazione di ogni diritto in Albania. Anche lì i giudici non c'entravano".

Otto e mezzo, Bocchino sbugiarda Travaglio: "Anche tu", che figura sulle toghe

"Quando da ragazzo amavo leggere il vocabolario, scoprii che le caste sono dei gruppi chiusi. E sicuramente la magi...

Non contento, poi, il conduttore di Piazzapulita si è lamentato pre il fatto che su altri canali verrebbe lasciato troppo spazio al "Sì", come se su La7 ci fosse un perfetto equilibrio. Surreale. "Il secondo tema è la questione dell'esposizione mediatica è impressionante - ha tuonato Formigli -. In che tipo di campagna ci troviamo? C'è uno squilibrio perché la presidente del Consiglio ha fatto un monologo di 45 minuti in prima serata su una rete Mediaset. Forse pagheranno una multa all'Agcom, ma può essere considerata una spesa da campagna elettorale". 

Otto e mezzo: l'intervento di Corrado Formigli

tag
otto e mezzo
referendum giustizia
corrado formigli
lilli gruber
giorgia meloni

Il figlio del Cav Referendum, Pier Silvio Berlusconi: "Voto Sì per motivi di civiltà e modernità"

Referendum giustizia Referendum giustizia, Giorgia Meloni: "Come votare e cosa c'è in gioco"

Al tour del Pd per il No Referendum giustizia, Bersani: "Il sorteggio per il Csm è un insulto ai magistrati"

ti potrebbero interessare

Tomaso Montanari, un post vergognoso: vuole menarsi con Ignazio La Russa

Tomaso Montanari, un post vergognoso: vuole menarsi con Ignazio La Russa

Redazione
Adriano Celentano, il figlio segreto esce allo scoperto: "Voglio essere riconosciuto"

Adriano Celentano, il figlio segreto esce allo scoperto: "Voglio essere riconosciuto"

Redazione
Magistratura, Giorgio Mulè spiana Marianna Aprile: "Legga questi dati"

Magistratura, Giorgio Mulè spiana Marianna Aprile: "Legga questi dati"

Redazione
DiMartedì, il gioco sporco di Giovanni Floris per colpire Fedez e Meloni: la denuncia del rapper

DiMartedì, il gioco sporco di Giovanni Floris per colpire Fedez e Meloni: la denuncia del rapper

Redazione