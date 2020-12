Alan Friedman e Maria Giovanna Maglie, rissa sul Mes: lui fa le faccine? Lei lo disintegra con una frase

03 dicembre 2020 a

Volano gli stracci a L'aria che tira. E non poteva essere altrimenti se, a confronto su La7 da Myrta Merlino, ci sono Alan Friedman e Maria Giovanna Maglie. Si parla del Mes, il fondo salva-Stati che per ragioni differenti terremota sia il governo sia il centrodestra. E la Maglie contesta quel meccanismo, ne mette in evidenza i pericoli, il tutto mentre Friedman, come suo solito, fa faccine, smorfie, sbuffa, sussurra. Dunque, il giornalista replica alla collega: "Dunque è a favore di una stabilità europea derivante da un Mes che aiuta tutta l'Europa?". Ma alla Maglie basta una frase per stravincere: "Il Mes che si va a votare oggi non aiuta la stabilità dell'Europa ma aiuta Germania e Francia". Punto e stop. Ko tecnico.

