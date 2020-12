Dritto e Rovescio, rissa tra Librandi e Donzelli: "I tuoi nipoti puliranno i c*** dei neri", "In Africa vacci tu"

11 dicembre 2020 a

Delirio di Gianfranco Librandi e rissa con Giovanni Donzelli a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 10 dicembre. Il deputato di Italia Viva, come sempre, si spendeva in favore dell'immigrazione indiscriminata. Nel dettaglio, spiega che gli immigrati africani "vengono da un paese più povero del nostro e cercano di ottenere un posto di lavoro e condizioni migliori", premette. Dunque, lo sfregio a Donzelli di Fratelli d'Italia: "Per il momento - riprende Librandi -. Perché l'Africa è il futuro, il Pil cresce del 5%, e i tuoi nipoti, caro Donzelli, andranno anche loro con lo spick and span a pulire i cessi dei neri", sparacchia. Secca la replica: "Intanto vacci te Librandi, se ti piace tanto l'Africa vacci te a pulire i cessi prima di pensare ai miei nipoti. Ti piace l'Africa? Vai in Africa", conclude Donzelli.

