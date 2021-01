L'aria che tira, "Questo ci interessa poco". Alessia Morani zittita da Myrta Merlino: tutto l'imbarazzo del Pd

25 gennaio 2021 a

a

a

Ci pensa Myrta Merlino a riportare Alessia Morani coi piedi per terra. La sottosegretaria Pd allo Sviluppo economico è ospite a L'Aria che tira su La7 e battaglia con Claudio Borghi. "Mi stupisco di quello che ha detto, ci siamo trovati ad affrontare qualcosa di inedito", difende l'operato del governo sul Covid. "Voi però lo avete fatto peggio degli altri", è la constatazione del leghista.

"A chi lo sbattiamo il faccia". Morani, il Covid come una clava: vergogna in tv (contro Zangrillo e Salvini)?

"Tutti siamo coinvolti, dal governo nazionale alle regioni - ribatte ancora la Morani -, non credo che ci sia qualcuno che possa dire di aver fatto tutto bene o tutto male. E non c'è nessuno che non ha commesso errori". "Per carità ma poi bisogna tirare le somme", prova a rispondere Borghi, ma qui interviene la padrona di casa: "Posso dire una cosa? Credo che questo interessi poco agli italiani, conta quello che succederà domattina". La punzecchiatura della Merlino mette in imbarazzo la Morani: "Io stavo solo rispondendo a Borghi, la nostra lotta è nei confronti del virus".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.