Otto e mezzo, Alessandro Sallusti contro Massimo Galli: "Sa perché lei parla così?", deve intervenire la Gruber

Botta e risposta tra il professor Massimo Galli e Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, in diretta a Otto e Mezzo, il talk condotto da Lilli Gruber e in onda su La7, sulla riapertura delle scuole in piena emergenza coronavirus. "La riapertura delle scuole è un'alzata di ingegno, perfino i francesi decidono di chiudere", spieha il professore Galli, responsabile di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, commentando la riapertura della scuola, fino alla prima media, prevista in tutta Italia dal nuovo decreto del governo.

"Lei può scuotere la testa perché non ha in casa due bambini e non deve organizzarsi lo smart working... Lei è ormai è diventato un maestro da talk show, ma non deve interrompere... Aprire gli asili e le scuole elementari significa dare respiro alle mamme e ai papà che non possono più pagare le baby sitter", replica invece Alessandro Sallusti alle tesi anti-aperturiste del professore.

"Al virus di tutto questo non importa nulla. Le varianti covid si diffondono tra i bambini piccoli, che diventano un serbatoio", ribatte subito Galli. "Quanti bambini piccoli ci sono ricoverati?", domanda Sallusti. "Ma non è questo, Sallusti! I bambini piccoli trasmettono il virus ai 70enni, ai pazienti fragili...", incalza Galli. "Basta non far vedere i nonni ai bambini piccoli", replica ancora Sallusti. Un botta e risposta in diretta che neanche la conduttrice Lilli Gruber è riuscita a gestire. I due, in pratica, hanno rappresentato quello che sta succedendo in queste ore in Italia, con gli addetti ai lavori che vanno molto cauti e gli italiani che, invece, non aspettano altro che vengano allentate le restrizioni.

