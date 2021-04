Non è l'arena, Massimo Giletti contro Roberto Speranza: "Quando si entra nei palazzi si perde la propria storia"

19 aprile 2021 a

a

a

Il tema del report dell'Oms "censurato" rischia di travolge il ministro della Salute Roberto Speranza, e forse per questo l'esponente di Leu sfugge alle telecamere di Non è l'Arena, che da mesi sul tema martella senza pietà le istituzioni.

"Cancellate quella parte". Vietato parlare bene di Luca Zaia: inchiesta su Oms e pandemia, una vergogna politica

"Quando ci ha visti ha cambiato strada", denuncia l'inviato di Massimo Giletti, che lo aspettava al varo all'ingresso del Parlamento. Niente da fare, Speranza non vuole rispondere. E così il conduttore del talk domenicale di La7 si sfoga. In collegamento c'è Francesco Zambon, il funzionario dell'Oms che aveva redatto nel maggio 2020 un report sulla risposta del governo italiano alla pandemia considerato compromettente dal vicepresidente Oms Ranieri Guerra, che si sarebbe speso per farlo sparire. Uno scandalo fatto di pressioni e mail private che ha portato Zambon alle polemiche dimissioni e che ora vede proprio Guerra indagato dalla Procura di Bergamo.

"Scusi Zambon, dopo tutto il casino, la sua dignità e il fatto che lei non ha ceduto l'ha chiamata per complimentarsi?". "No, assolutamente ma escluso anche che lo faccia", risponde l'ex funzionario. "Va bene - aggiunge gelido Giletti -. Sa cosa le dico? Quando si va nei palazzi si perde la storia da dove si è arrivati, si perde il modo di essere. Quando si diceva nei comizi vergogna, i politici che non rispondono. Che cosa sta facendo ora Speranza? Questa è la verità".

"Sepoltura non degna? Cancellalo". Siluro su Speranza, nelle carte la vergogna dell'Oms: censura sui morti per salvarlo







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.