Piazzapulita, Susanna Ceccardi si ribella: "Basta, me ne vado". In diretta, processo alla Lega

Alta tensione a Piazzapulita, con Susanna Ceccardi che si alza e minaccia di andarsene. In studio a La7 si parla di omofobia e il clima è quella di inquisizione contro la Lega. "Certi consiglieri parlano come dei cavernicoli, manca la clava. Non si sente a disagio con questi?", la incalza Corrado Formigli, chiarendo subito la posizione generale. "Non si vergogna?", aggiunge Costantino Della Gherardesca, costantemente all'attacco della ex candidata governatrice del centrodestra in Toscana. "Certo, e ne aggiunge altre - risponde la leghista -. Meglio omofobo che sodomita, Acqua di fr***o. Tutte frasi di consiglieri del Pd". Apriti cielo. "Ma li avranno cacciati", la interrompe prontamente, Formigli, mentre Della Gherardesca inizia a ribattere con il solo dichiarato intento di non farla continuare.

"Io me ne vado, non riesco ad esprimere un concetto...", fa per togliersi il microfono la Ceccardi. Formigli è spiazzato, Della Gherardesca esulta: "Se ne vada, facciamo andare via la signorina". Il padrone di casa e Guido Crosetto lo "contengono", e la parola torna alla Ceccardi: "Sulle espulsioni dei consiglieri leghisti deciderà il segretario, ma non mi rappresentano. Fedez qualche anno fa ha scritto canzoni aberranti con frasi omofobe, datemi un minuto". "È passato il minuto Corrado", la provoca ancora Costantino.

"Se Fedez, che è il maggiore esponente della sinistra oggi in Italia, ha avuto la possibilità di parlare dal palco del Primo maggio, magari anche i consiglieri espulsi dalla Lega si sono pentiti e avranno la possibilità di salire sul palco del Festival di Sanremo e fare la morale e il pistolotto a tutti".

