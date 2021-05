Emanuele Fiano con la palla di vetro sfregia Dino Giarrusso: "Tra Virginia Raggi e Gualtieri, chi andrà al ballottaggio"

12 maggio 2021 a

Si parla delle elezioni amministrative a Roma in studio da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 e dei due candidati, del Pd, l'ex ministro delle Finanze Roberto Gualtieri, e del Movimento 5 stelle, che è la sindaca uscente. "Al ballottaggio tra Virginia Raggi e Roberto Gualtieri andrà sicuramente Gualtieri", è la previsione del senatore del Pd Emanuele Fiano. Quindi interviene la conduttrice con una battuta: "Lei Fiano ha la palla di vetro...". E Fiano, incredibilmente la tira fuori lasciando tutti di sasso.

A quel punto la parola passa a Dino Giarrusso, "umiliato" dalla profezia dell'alleato piddino. "Fiano è simpatico e condivido alcune cose", premette il pentastellato. "La nostra con il Partito democratico non dev'essere un'alleanza strutturale ma dev'essere volta per volta e caso per caso valutata in base ai candidati e ai programmi". "Parlo anche delle regioni, non solo dei comuni", prosegue Giarrusso. "Sono sicuro che Virginia Raggi andrà al ballottaggio e sarà di nuovo sindaca di Roma. Spero che il Pd se arrivasse la Raggi possa convergere su di lei".

Poco prima Giarrusso si era scontrato con Teresa Bellanova, sempre dalla Merlino. "Italia viva aveva ragione quando ha detto al Pd che l'alleanza con il Movimento 5 stelle era una scelta sbagliata", ha tuonato la sottosegretaria renziana. "A Roma Nicola Zingaretti lo ha affossato Conte. Conte è un leader che non esercita una leadership. Leader di chi? Del Pd? Del M5s non mi sembra, sono alle carte bollate", ha attaccato. Quindi la Bellanova è tornata sulla questione delle dimissioni: "Ho lasciato il mio incarico di ministro perché Conte non era all'altezza del compito che svolgeva e di cui aveva bisogno il Paese".

Una affermazione che ha fatto infuriare Giarrusso: "Scusate Conte è il leader riconosciuto del Movimento 5 stelle e lo sarà anche dal punto di vista formale". Quindi la Bellanova lo ha interrotto: "Conte non sa nemmeno chi sono gli iscritti". E il pentastellato ha sbottato: "Io sono un cavaliere, non l'ho interrotta la signora".

