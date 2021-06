CartaBianca, vergogna infinita di Lucia Azzolina: "Senso di disgusto", come esalta la "scatarrata" su Roberto Formigoni

09 giugno 2021 a

Siamo a CartaBianca, il programma del martedì sera in onda su Rai 3. Ed ecco che in studio da Bianca Berlinguer fa capolino Lucia Azzolina, l'assolutamente non rimpianta ministro dell'Istruzione M5s ai tempi del governo Conte-II. Si parla di politica, privilegi e vitalizi. E dunque, per forza di cose, si torna a parlare dell'orrore firmato Azzolina su Roberto Formigoni, sulle raccapriccianti parole con cui l'ex ministro pentastellato aveva commentato la restituzione del vitalizio all'ex presidente della Lombardia, condannato in via definitiva.

La Azzolina, con grande gusto, cinguettò su Twitter: "Come scatarrare sui cittadini onesti". Ovvero, restituire il vitalizio a Formigoni sarebbe come sputazzare, scatarrare per la precisione, sui cittadini italiani. Una vergogna in puro stile grillino, ultra-manettaro, volgare, violento, becero e chi più ne ha più ne metta.

E interpellata dalla Berlinguer su queste sue parole, insomma quando viene chiamata a chiarirle, ecco che la Azzolina di fatto non arretra, ma anzi rincara, conferma, si giustifica. E spiega: "La decisione di dare il vitalizio a Formigoni mi ha provocato un senso del disgusto e ho usato un verbo colorito come scatarrare - premette -. Chi ha commesso vari reati deve avere la pensione ma il vitalizio è un'altra cosa", conclude l'Azzolina, in barba a quel che è stato deciso a norma di legge. Insomma, secondo lei scatarrare è il verbo giusto, azzeccato. Lo conferma, lo ribadisce, mascherandosi dietro a quello che definisce "un senso di disgusto". Già, alla vergogna non c'è mai fine...

