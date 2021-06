Stasera Italia, rovinosa rissa tra Antonio Maria Rinaldi e Fabrizio Pregliasco: "Un sacco di fregnacce", "Non dica st***"

27 giugno 2021 a

a

a

Stracci volanti a Stasera Italia, il programma di Rete 4 condotto da Veronica Gentili, dove nella puntata di sabato 26 giugno si parlava della variante Delta del coroanvirus: chi non si vaccina, la diffonde? Tra gli ospiti, il virologo Fabrizio Pregliasco, Antonio Maria Rinaldi e Claudia Fusani.

Maxi-manifesti per Conte: "Persona credibile, per il bene comune". Imbarazzante: sapete chi li ha pagati?

"Certamente il virus circola proprio tra chi non si vaccina", spiega Pregliasco. Dunque, l'europarlamentare della Lega domanda all'esperto perché nei Paesi dove si è vaccinato di più circola proprio la Delta, variante più contagiosa, rischiando di vanificare gli sforzi fatti fino ad ora.

"Il virus si replica e si diffonde - spiega il medico - nei contesti dove non trova più spazio. Le varianti più resistenti e più contagiose si selezionano. Quello che conta è la velocità con cui si contrasta e non solo la quantità per non dare spazio alla ripresa della diffusione del virus", sottolinea Pregliasco.

"Lo sfregio della Ue agli invalidi". Rinaldi, una dolorosa denuncia: "Io, padre di un ragazzo con grave disabilità"

Dunque si parla di chiusuristi, di chi terrorizza paventando nuove restrizioni. E Rinaldi sbotta, affermando che la colpa è degli esperti che "hanno detto solo tante fregnacce". Parole che fanno esplodere Pregliasco: "Ma non dica stupidaggini". E Rinaldi ribadisce: "Avete detto tante fregnacce". Lo scontro impazza, ferocissimo. "Ma la ricerca è così, si va per tentativi ed errori: ci siamo trovati davanti a un virus che nessuno conosceva. Lei rovina l'immagine della scienza". "Avete detto tutto e il contrario di tutto", continuano a scornarsi, fino a quando la Gentili non riporta la calma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.