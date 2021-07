Daniela Santanchè, scontro con Gennaro Migliore sul Green pass: "Vieni con me, tra il dire e il fare c'è di mezzo il lavoro"

21 luglio 2021 a

Si parla del Green pass a L'aria che tira su La7, nella puntata di oggi 21 luglio e Daniela Santanchè si scontra con Gennaro Migliore mentre sono entrambi in collegamento. "Avete idea che cosa vuol dire nella realtà il certificato verde?", tuona la senatrice di Fratelli d'Italia. "Sì che lo so", risponde ostentando sicurezza il deputato di Italia Viva. A quel punto la Santanchè lo travolge non lasciandogli più modo di parlare: "Vieni con me alla sera a fare i controlli in discoteca o al ristorante così capisci che tra il dire e il fare c'è di mezzo il lavoro che è un'altra storia".

E ancora, attacca la Pitonessa: "Io invito tutti coloro che sono favorevoli al green pass a venire a fare i controlli all'ingresso di ristoranti e discoteche con me". A questo punto Migliore resta zitto.

Il Green pass - Per quanto riguarda i criteri per l'utilizzo del Green pass all'interno dei confini italiani, il rilascio del certificato verde dovrebbe essere mantenuto anche per una sola dose, con l'invito stringente ad accelerare la seconda con degli step in termini di calendario. C'è una discussione aperta - spiegano fonti di governo - sulle categorie e i luoghi, ad esempio bar e ristoranti, dove consentire l'accesso anche con una sola dose di vaccino, senza il completamento dell'intero ciclo vaccinale. Insomma, i nodi sul lasciapassare verde sono ancora da sciogliere. Quella della Santanchè è una posizione chiara e netta.

