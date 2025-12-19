Antonio Caprarica, lo sfregio del kebab: "Che piaccia o no a Meloni..."

"In vita mia io ho mangiato un po' di tutto in giro per il mondo. In Australia ho mangiato anche i famosi vermi dei rovi e sono buonissimi cotti sotto le braci, sanno di uovo sodo, quindi si può mangiare tutto nella vita". Antonio Caprarica parte da lontano e la prende alla larga, in collegamento con David Parenzo a L'aria che tira su La7".

"Ma è la verità, la nostra forza è il diversismo ", conferma allargando le braccia l'onorevole meloniano. "Ma era l' Unione sovietica che lei conosce benissimo che metteva un prodotto sullo scaffale, non noi".

"Adesso non si approfitti del mio elogio per togliermi la parola - replica con un sorriso velenoso il giornalista -, io l'ho elogiata però va bene, si accontenti dell'elogio. In realtà la cucina italiana è il trionfo di quello che siamo noi, un luogo di contaminazioni e di apertura. Che piaccia o no alla Meloni, non c'è ombra di dubbio che nel prossimo futuro anche il kebab entrerà a far parte della cucina italiana né più né meno che la pasta di mandorla e altri piatti che evidentemente vengono da tradizioni miste. E' per questo che anche gli amici altoatesini non hanno capito. Il bello di quel premio sta proprio nelle motivazioni: siamo un luogo di incontro di culture e da noi per fortuna si incontrano a tavola. Questo non c'entra niente con il costo della vita enormemente rincarato, chiunque debba fare i conti con il borsellino lo sa perfettamente, non c'è bisogno dei dati dell'Istat, basta andare in un supermercato".

Quindi Caprarica concorda con il professor Alberto Grandi e il suo ultimo saggio dal provocatorio titolo La cucina italiana non esiste: "Diamoci anche atto del fatto che questa invenzione, decisamente recente, è una delle cose meglio riuscite di questo paese".