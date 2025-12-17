L'aria che tira, Bassetti travolge lo studente "comunistello": "Lei fa il politico di basso livello"

Lo studente del semestre filtro di Medicina si difende subito, in studio da David Parenzo : "La mia era una contestazione tutta nel merito. Fino a un giorno fa non si parlava di sanatoria, un ragazzo che non metteva 18 crocette in un test anche performando brillantemente negli altri due rischiava di perdere un anno e non andare nemmeno nei corsi affini. La ministra si è resa conto di aver sbagliato e ha fatto un passo indietro".

"Ci aveva definito degli inutili, poveri comunisti", ricorda ancora con Parenzo che a quel punto gli dà l'opportunità di registrare un video-messaggio indirizzato alla stessa Bernini: "Ministro, perché mi ha dato del povero inutile comunista? Può renderci più chiara questa sanatoria che ha in mente di fare? È giusto selezionare i medici quando siamo in una situazione critica per il nostro sistema sanitario? Grazie mille!".

Prende quindi la parola l'infettivologo Bassetti: "Eravamo tutti d'accordo sul fatto che il test di accesso a Medicina non andava bene. Oggi, molti di quelli che criticano il semestre aperto l'anno scorso erano i primi a fare le barricate. La modalità di selezione che avevamo prima non funzionava, e certamente ci potranno essere dei correttivi".