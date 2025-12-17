L'aria che tira, Bassetti travolge lo studente "comunistello": "Lei fa il politico di basso livello"

"Lei fa politica!". A un certo punto di L'aria che tira, su La7, il professor Matteo Bassetti prende la pazienza e travolge Leonardo Dimola, studente membro di UDU - Sinistra Universitaria. Uno dei giovani contestatori etichettati dalla ministra dell'Università Anna Maria Bernini sabato ad Atreju come "poveri comunisti".
Lo studente del semestre filtro di Medicina si difende subito, in studio da David Parenzo: "La mia era una contestazione tutta nel merito. Fino a un giorno fa non si parlava di sanatoria, un ragazzo che non metteva 18 crocette in un test anche performando brillantemente negli altri due rischiava di perdere un anno e non andare nemmeno nei corsi affini. La ministra si è resa conto di aver sbagliato e ha fatto un passo indietro".
"Ci aveva definito degli inutili, poveri comunisti", ricorda ancora con Parenzo che a quel punto gli dà l'opportunità di registrare un video-messaggio indirizzato alla stessa Bernini: "Ministro, perché mi ha dato del povero inutile comunista? Può renderci più chiara questa sanatoria che ha in mente di fare? È giusto selezionare i medici quando siamo in una situazione critica per il nostro sistema sanitario? Grazie mille!".
Prende quindi la parola l'infettivologo Bassetti: "Eravamo tutti d'accordo sul fatto che il test di accesso a Medicina non andava bene. Oggi, molti di quelli che criticano il semestre aperto l'anno scorso erano i primi a fare le barricate. La modalità di selezione che avevamo prima non funzionava, e certamente ci potranno essere dei correttivi".
"Dopodiché - prosegue il professore concentrandosi su Dimola - io vorrei capire per chi parla, dice di rappresentare tutti gli studenti ma io ho modo di parlare con molti studenti che non si sentono rappresentati da questo signore". "Hanno contestato il fatto che non c'erano i programmi, probabilmente questo signore non è mai andato a vedere sul sito dell'Università dove c'era il sillabus con i programmi del corso. Medicina non è per tutti, se uno studente dopo non aver passato l'esame di fisica dice che deve andare dallo psicologo bene! Eviti di fare il medico".
"Professore lei non ha capito niente nemmeno del mio intervento", contesta lo studente facendo scaldare oltremodo Bassetti: "No, è lei che non ha capito niente. Faccia lo studente, non il politico di basso livello! Non porti la politica dentro Medicina, che non c'è mai stata. Lei fa politica! Lei rappresenta una parte. Farà politica da grande, sarà un bravissimo politico da grande, bravo!".
