Morning News, gli dà del "negazionista"? Vittorio Sgarbi brutalizza Andrea Romano: "Imbecille, cogl***", in studio finisce in disgrazia

10 agosto 2021 a

È lite accesissima a Morning News. Protagonisti dello scontro in onda nella puntata del 10 agosto del programma di Canale 5 Vittorio Sgarbi e Andrea Romano. Ad accendere la miccia la virologa Maria Rita Gismondo: "Il green pass è pericoloso e dannoso, è interpretato come un liberi tutti. Un positivo vaccinato e uno non vaccinato hanno esattamente la stessa carica virale e questo significa che la possibilità di diffondere il virus è assolutamente uguale. Sotto quest’aspetto il green pass non ha alcuna utilità perché non distingue un vaccinato da un non vaccinato".

Quanto basta per scatenare nello studio di Simona Branchetti l'ira del deputato del Pd: "Mi fa molta, molta impressione sentire un medico che dice cose profondamente sbagliate. La Gismondo sostiene che un vaccinato ha la stessa carica virale di un non vaccinato. La dottoressa dovrebbe sapere perfettamente e se non lo sa dovrebbe informarsi, che chi è vaccinato corre un rischio molto, molto minore di contagiarsi con il Covid rispetto a chi non è vaccinato". E ancora, nonostante a differenza della Gismondo Romano non ha competenze mediche: "Il green pass non è uno strumento inutile, è come una patente e negli ultimi giorni sono più di 20 milioni le persone che hanno scaricato il GP, queste sono polemiche sterili e inutili".

È a quel punto che interviene il critico d'arte: "Non sono un virologo come il dottor Romano. Mi fido ciecamente degli scienziati e della professoressa che dice cose avvedute anche se contraddette da un signore che fa il politico convinto di saperne di più. Mi sembra un paradosso che meriterebbe una litigata ma non si possono fare". E a quel punto il dem ricorda a Sgarbi che era un negazionista scatenando la furia del suo interlocutore. "Mai detto! Imbecille - tuona Sgarbi -, ho contrastato l’operato di Conte di impedire alle persone di andare al mare o in bicicletta all’aperto. Ora ti faccio tacere, co***one! bugiardo, bugiardo, bugiardo! Non ho mai negato il Covid, ho negato che Romano usasse il cervello o ce lo avesse". Il clima si fa incandescente, al punto che è la conduttrice a tentare di riportare in studio la calma. Seppur difficilmente.

