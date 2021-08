Rocco Casalino inchiodato da Matteo Renzi: come ha inquinato la Rai, il gioco sporco con la copertura di Palazzo Chigi

05 agosto 2021 a

C'è di tutto, nelle pagine del libro di Matteo Renzi, Controcorrente. C'è in primis il racconto della manovra da lui orchestrata per defenestrare Giuseppe Conte e portare a Palazzo Chigi il suo successore, Mario Draghi. Aneddoti, politica e anche molte polemiche.

Per esempio, nel mirino del leader di Italia Viva ci finiscono anche Lilli Gruber e Marco Travaglio. Renzi parla della sudditanza de La7 e della Gruber al Fatto Quotidiano diretto da Marco Manetta. Ci sono i numeri: su oltre 1.200 puntate di Otto e Mezzo, dal 2016 al 2021, ci sono state 568 volte delle firme del Fatto Quotidiano, segue a distanza Il Corriere della Sera, con 378 invitate. Con buona pace del fatto che il Corsera venda in edicola otto volte tanto il quotidiano diretto da Travaglio).

Ma in Controcorrente c'è anche ampio spazio per Rocco Casalino, ampio spazio all'uso disinvolto dei poteri a Palazzo Chigi da parte sua e da parte di Mario Draghi. Renzi elenca una serie di operazioni mediatiche che danno l'idea di una gestione disinvolta e possibilmente inquinatrice, sottolinea Italia Oggi, "mediante la dispensa accurata del minutaggio Rai e mediante la montatura di ogni evento in modo da far apparire Conte il grande conducator del Paese e della sua emergenza". Almeno fino a quando il presunto avvocato dl popolo è durato...

