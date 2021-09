Zona Bianca, Gianluigi Paragone sbrocca contro Giuseppe Brindisi: "Queste sono cazz***, non vengo a fare la tua scimmietta"

02 settembre 2021 a

Volano gli stracci a Zona Bianca, il talk-show in onda su Rete 4 e condotto da Giuseppe Brindisi. La rissa tra quest'ultimo e Gianluigi Paragone è furibonda. Lo scontro si accende sui vaccini, con il leader di Italexit apertamente no-vax. Ed ecco che Brindisi accosta l'immagine di una protesta contro il siero capeggiata da Paragone a quella di un evento analogo di Forza Nuova.

Ma a Paragone l'abbinamento non piace. E sbrocca: "Queste sono cazz*** che state facendo voi per mescolare tutto in malafede. È un esercizio di malafede. Sono andato davanti a un tribunale, quell’abbinamento è un esercizio di scorrettezza giornalistica. Tu lo puoi fare, ma io te lo devo dire. Siete liberissimi di fare questi accostamenti, ma siete scorretti", spara ad alzo zero Paragone.

Dunque la secca replica di Brindisi: "Non c’è nessuna operazione di malafede, Gianluigi. Siete su due piazze diverse, però siete sullo stesso fronte. Siete o no entrambi no-vax? Abbiamo usato solo questa suggestione dei megafoni. Non volevo mischiare nulla". Ma niente, Paragone torna subito all'attacco: "Il megafono è fascista? La dovete piantare di dire queste cretinate. Io ho la mia tesi radicale, non l’ho mai negata, sono sempre venuto con la mia faccia trasparente. Tu vuoi che io venga a fare la scimmietta, non te lo permetto. Quella roba là sei libero di mandarla in onda, ma io non te la lascio passare. Dovete chiedere scusa. Io non c’entro nulla con Forza Nuova", ha sottolineato.

