"Ecco chi prenderei a pugni". Vittorio Feltri brutale a L'aria che tira: "In politica sempre gli stessi..."

"Frigge", Vittorio Feltri. Il fondatore di Libero è ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira, su La7, e in collegamento dalla redazione ascolta le ormai classiche chiacchiere su Coronavirus, vaccini, no vax e Green pass. Più o meno la stessa solfa, che declinata in vario modo va avanti da un anno e mezzo abbondante. Italiani ammorbati dal virus, e Feltri ammorbato da certi italiani. "Queste polemiche mi irritano moltissimo - premette, caustico come sempre, allarmando la Merlino che lo ascolta in silenzio -. Basta talk show che parlano di vaccino, come il tuo. Io non ho paura del vaccino ma ho paura del Covid. Fate il vostro bel vaccino e non rompeteci più l'anima".



La linea politica è chiara: tolleranza zero contro chi sa solo protestare, spesso per partito preso e senza alcun spirito costruttivo. "Se non vi fate il vaccino morite pure - incalza Feltri, mentre la Merlino lo ascolta con gli occhi sbarrati per la veemenza delle parole del direttore -, basta che non mi facciate pagare il funerale! Io avrei fatto pagare anche i vaccini, figuriamoci. Ci sono italiani che spendono 100 euro per andare a vedere allo stadio una brutta partita di calcio, figurarsi pagare 20 euro per un vaccino. Quante pal***e queste polemiche!".





"Non fatevi il vaccino e morite pure". Feltri show





Siccome polemica chiama polemica, dai vaccini si passa spesso agli insulti anche in tv. E il baraccone "sanitario" rispecchia tristemente quello politico-mediatico. "Il 33% ha scelto il M5s - ricorda con una punta di amarezza Feltri -, il mondo politico si è trovato spiazzato. La politica non appassiona più nessuno, solo scaramucce. Salvini ha fatto un governo coi 5 Stelle, poi è uscito e non ci ha ben spiegato i motivi. Passa ancora un po' di tempo e ritorna col Movimento 5 Stelle con l'aggiunta dell'avversario storico, il Pd. È chiaro che la popolazione non capisce più niente, è confusa". E a corredo, il teatrino televisivo: "Sempre con le stesse facce che prenderei a pugni, compresa la mia", conclude Feltri facendo sorridere tutti.



Feltri a L'aria che tira: "Prenderei a pugni tutti, compreso me".

