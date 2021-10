Guido Crosetto e Francesco Storace, finisce in disgrazia: "Ti conosco da anni, non meriti nulla", "Ipocrita"

26 ottobre 2021 a

Guido Crosetto contro Francesco Storace. Il fondatore di Fratelli d'Italia chiude per sempre con l'ex deputato di Alleanza Nazionale. Almeno questo è quello che emerge dall'ultimo tweet di Crosetto. "Ho appena bloccato sui social e sul telefono, per escluderlo dalla mia vita, una persona che conosco da decenni, per cui mi sono sempre speso, quando ha vissuto momenti di difficoltà, pur senza avere motivi di amicizia, riconoscenza o vicinanza. Non meritava nulla. Amen". Un cinguettio al vetriolo quello del fu politico oggi imprenditore, che segue un altrettanto duro articolo di Storace.

Il vicedirettore del Tempo si è detto indignato per la guerra anti-fascista condotta dalla sinistra, che ha visto come oggetto del mirino proprio FdI. Quanto però più l'ha irritato è la presa di posizione, a suo dire tutt'altro che sovranista, di Crosetto. Prima Storace accusa l'imprenditore di essere "un filino ipocrita" perché dice di non fare politica, poi definisce i suoi post su Twitter delle "castronerie". "Siccome - si legge nello sfogo del giornalista - la destra è bollata come 'sovranista e populista', bisogna gettare pure il bollo". E ancora: "Non mi era mai capitato di sentire apostrofare come una bestemmia il sovranismo da uno dei 'nostri'".

Storace rimane stupito anche del silenzio su Forza Italia, da lui definiti "quegli alleati senza più voti", che da giorni vanno chiedendo al loro leader di "distinguersi dai sovranisti". Insomma, "come se si trattasse di pericolosi untori più infettanti del Covid". Da qui il rimprovero che a Crosetto non è andato giù: "Si continui pure così, a farsi del male da soli. La battaglia per la sovranità nazionale – e non solo – deve essere un punto fermo degli uomini liberi, altro che chiacchiere".

