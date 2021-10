Non è l'arena, Massimo Giletti interrompe il medico no vax Amici: "Vaccino veleno? Non parla a due cog***i"

28 ottobre 2021 a

a

a

Ospite di Non è l'Arena a La7, il medico no vax Mariano Amici si difende dalle accuse di essere un "cattivo maestro" su vaccini e Covid. Il dottore (sospeso) di Ardea ha definito in un comizio il vaccino "veleno" e Massimo Giletti lo travolge.

Fine anno? Non proprio: rumors sul Green pass, ecco fino a quando resterà obbligatorio. Tsunami sui no-vax

"La parola veleno che lei vuole mettermi in bocca era una espressione pittorica in una manifestazione", spiega Amici. Luca Telese, sconcertato, si copre il volto con le mani. Giletti, invece, lo interrompe e alza la voce contro Amici: "Lei non parla a due cog***i, lei parla alle persone, parla a tanta gente, le parole hanno un pese, lei non può dire che il vaccino è un veleno, lei non può dire questa cosa, abbia pazienza, perché le persone le vengono dietro".

"Vigliacchi, infami e parassiti". Massimo Giletti porta in studio lui e già volano stracci | Video

Amici però rilancia: "Se mi fate spiegare, il vaccino è di più di un veleno, non è solo un veleno". "Una bomba atomica?", chiede polemicamente Telese. "Volete che vi spieghi che cos'è il vaccino?", prosegue Amici. Francesca Fagnani, dall'altra parte dello studio, lo gela: "No no". E Giletti stesso, per primo, lo stronca con una battuta: "No guardi, non siamo all'altezza di replicarle". "Quello che dico lo trovate sul mio canale Telegram, coi riferimenti scientifici", rivendica Amici. "Ma lei se lo può scrivere anche sulla testa", ribatte il padrone di casa. "Se vogliono sapere quanti sono i morti di Covid e per gli effetti avversi, facessero la vigilanza attiva".







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.