Non è l'Arena, Mariano Amici medico no vax: "Di cosa muoiono i miei pazienti", sconcerto in studio

Il medico Mariano Amici è forse uno degli esponenti no vax più famosi del mondo scientifico italiano. Punto di riferimento della galassia "anti", dai vaccini al Green pass, è acclamato letteralmente "come un santo" nei suoi interventi nelle piazze. Il dottore, sospeso, è tornato ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena e le sue parole e posizioni vengono messe ripetutamente in discussione (quando non alla berlina) dal conduttore e dai suoi ospiti, Luca Telese e Francesca Fagnani in testa.

Proprio con la conduttrice di Belve va in scena un vivace botta e risposta. Amici è accusato di diffondere teorie pericolose sul Covid, di cui inizialmente non riconosceva nemmeno la portata emergenziale ("Una messinscena", lo definiva nei primi mesi del 2020). "I miei pazienti - si difende lui -, quelli che mi seguono, non muoiono di malattia ma muoiono di fine vita, sono stra-contenti...". La regia inquadra Vauro Senesi, che ascolta perplesso. E la Fagnani lo interrompe con una battuta: "Comunque le do una notizia, tutti muoiono di fine vita, è incontrovertibile...".

Ma Amici procede come un rullo compressore: "Altrimenti non potrei avere il massimale di pazienti...". Poco prima, un servizio aveva testimoniato la rabbia del figlio di una 91enne di Ardea a cui Amici aveva sconsigliato il vaccino, vista l'età già avanzata della donna. "E che deve morire?", è stato lo sfogo dell'uomo. E Giletti chiede conto di questo al medico: "Ma è vero che le ha consigliato di non vaccinarsi?". "Assolutamente no, queste espressioni non le uso. Sulla mia bacheca c'è il foglietto dei vaccini per il consenso informato. Se me lo firmano faccio la vaccinazione, altrimenti no".

