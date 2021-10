Non è l'Arena, "vigliacchi, infami e parassiti": Massimo Giletti porta in studio lui? E già volano stracci

27 ottobre 2021 a

Tra gli ospiti di Non è l'Arena anche Mariano Amici. Nella puntata del 27 ottobre del programma di La7 condotto da Massimo Giletti il medico contrario al vaccino anti-Covid. Ad annunciarlo è la pagina Twitter della trasmissione condotta da Massimo Giletti. Qui viene allegato un filmato in cui si vede Amici in piazza a Torino contro il Green pass. "Questi sono vigliacchi, infami, parassiti", si vede Amici dire con ogni probabilità contro il governo guidato da Mario Draghi.

Oltre al dottore sono in tanti in piazza che gridano alla libertà e si dicono contrari alla somministrazione contro il coronavirus. Una signora arriva addirittura a dire che "il virus non esiste". Ma il medico negazionista non è nuovo a Non è l'Arena. Amici è già stato ospite del programma, dando vita a diverse litigate in studio. Una di queste proprio con Giletti. Lo stesso conduttore, provocatoriamente aveva mangiato in puntata un kiwi ribadendo che "fa bene".

Amici aveva infatti alimentando il panico affermando, sempre nel programma di La7, che un tampone sul kiwi è risultato positivo al Covid. Da qui la frecciatina del giornalista, che a differenza sua è favorevole al vaccino e lontano dalle teorie no-vax di Amici e compagni. Insomma, questa sera rischiamo di vedere volare gli stracci.

