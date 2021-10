Non è l'arena, Mariano Amici contro Luca Telese? "Mi alzo e me ne vado"

28 ottobre 2021 a

Le ironie di Luca Telese sul dottor Mariano Amici scatenano la bagarre a Non è l'Arena, su La7. In studio da Massimo Giletti, il giornalista si rivolge al medico no vax di Ardea come "dottor professor Amici, esimio studioso del kiwi". Il riferimento è all'esperimento svolto da Amici sul frutto tropicale per dimostrare la fallacità dei tamponi, in grado di trovare il Covid anche nello stesso kiwi.

Amici ascolta in silenzio, e dopo qualche secondo esplode: "Io però non accetto provocazioni, io non sono un esimio studioso del fico, io sono un medico, non faccio il fruttivendolo. Quindi lei non si permetta di rivolgersi a me con quel tono, altrimenti io mi alzo e me ne vado". Interviene Giletti: "Scusate ma abbiamo quel filmato?", chiede alla regia riferendosi all'esperimento. Ma Amici è incontenibile: "Lei non può svilire la discussione, lei a che titolo parla, che basi culturali ha per parlare di medicina con me? Come fa a confrontarsi sulla medicina con me? Lei chi è, che cosa rappresenta? Io non sto qui a giocare. Dottor Giletti, per cortesia, io non tollero queste provocazioni, queste prese in giro non le tollero".

"Dottor Amici, lei era calmo fino a 2 minuti fa, lei aveva fatto l'esame al kiwi", prova a placarlo Giletti. Ma il dottore attacca ancora Telese: "Con me si parla di medicina, bisogna avere un minimo di basi scientifiche per confrontarsi con me e il dottor Telese non ce le ha. Le barzellette che lui vuole introdurre io non le accetto".

