Non è l'arena, Massimo Giletti "sindaco" sfida Luciano Casamonica: "Mi facevi fuori prima?"

11 novembre 2021 a

a

a

"Mi facevi fuori prima?". Massimo Giletti ospita a Non è l'arena su La7 Luciano Casamonica, "capotribù" della famiglia criminale più famosa di Roma. Corruzione, minacce, un potere "mafioso" in tutto e per tutto. "Io non sono stato candidato sindaco - spiega il conduttore a Casamonica -, ma se andavo io una operazione l'avrei fatta. Lo sa vero che io potevo...".

Roma, condannato il clan Casamonica: "Associazione di stampo mafioso", trent'anni al boss Domenico

"Ma se lei diventava sindaco non era questo problema...", prova a ribattere l'ospite, seduto accanto a lui in studio. "In che senso? Mi faceva fuori prima?", è la battuta "nera" e amarissima di Giletti, che ben sa come funzionano le cose nel sottobosco della Capitale. Casamonica e Giletti ridono: "Macché... Si possono pure mettere 10 scorte appresso ma noi queste cose nun le famo".

Video su questo argomento "Virginia Raggi ha fatto anche cose buone". Roberto Gualtieri senza vergogna: ricordate cosa diceva sulla grillina?

"Però la Lozzi (Monica Lozzi, ex presidente del Municipio VII della Capitale, anche lei ospite in studio, ndr) ha avuto qualche problemino, e anche l'ex sindaca Virginia Raggi ha avuto minacce di bombe...". "Perché fanno questo? - è la provocatoria risposta del patriarca -. Perché vogliono essere compatiti, per prendere un'altra scorta. Ma non hanno mai detto i veri problemi di Roma: i topi, gli animali, le buche". "I Casamonica", aggiunge la Lozzi. "I Casamonica si sa, ormai li abbiamo sfracellati", risponde il capofamiglia.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.