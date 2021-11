Non è l'arena, Luca Teodori: "Cosa sta emergendo". Covid e morti tra i vaccinati, i dati che sconcertano Giletti

18 novembre 2021 a

a

a

"Sta venendo fuori che muoiono più vaccinati". Luca Teodori, leader del movimento no vax e no Green pass Movimento 3V, in collegamento da Bologna con Non è l'arena, su La7, fa imbufalire Massimo Giletti. Teodori snocciola "qualche dato" sulla pandemia e sulla sperimentazione dei vaccini, mettendo in dubbio le reali intenzioni di governi e aziende farmaceutiche. Giletti risponde mostrandogli i dati sulle terapie intensive, piene nel 2020 e (ancora) mezze vuote oggi.

Video su questo argomento Senza Green pass sul treno, "ho la foto del tampone": la no-vax rifiuta di scendere, finisce in disgrazia

"Sono falsi questi dati? Me lo dica". "No, sono dati veri, e sta venendo fuori che muoiono più persone vaccinate di quelli non vaccinati". E il giornalista sbotta: "Non glielo consento, non glielo posso consentire". "Il rapporto è 10 a 1", ribadisce Luca Telese.

Boom di contagi? "L'unica cosa che dobbiamo fare adesso": Andrea Crisanti, qual è la vera battaglia | Video

Teodori rincara: "Come mai ci sono 35mila morti in più quest'anno tra i vaccinati rispetto agli altri anni?". I no vax in piazza alle sue spalle applaudono, Giletti sconcertato alza le mani in segno di "resa" simbolica di fronte a questi argomenti: "Teodori, ha ragione lei, ci siamo dimenticati le ambulanze e i camion. Ma lei le terapie intensive? I medici e gli infermieri si sono inventati tutto? Ma lei mi sta dicendo che muoiono più i vaccinati rispetto ai non vaccinati!". E anche Hoara Borselli, in studio, commenta rassegnata: "Siamo alla mistificazione della realtà".

"Sa cosa dovreste fare voi no vax?". La Schilirò zittita dall'ex contagiata di Covid | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.