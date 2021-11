Zona Bianca, Francesca Donato: "I danni che subiscono i vaccinati", Pregliasco: "Mostruoso"

18 novembre 2021 a

a

a

"Abbiamo una situazione per cui medici e infermieri vaccinatori godono di una totale immunità penale": Francesca Donato, europarlamentare ex Lega, è tornata a parlare di vaccini durante il collegamento con Zona Bianca su Rete 4. Secondo lei, un aspetto da tenere in considerazione è che "le case produttrici sono state manlevate di ogni responsabilità dai contratti sottoscritti dalla Commissione europea. Per cui chi risponde poi di questi danni avversi che subiscono i cittadini vaccinati, anche molto gravi, sono gli stessi cittadini".

"200 morti al giorno". "Qual è il problema?". Francesca Donato, l'ultimo orrore: mai così in basso | Video

"Laddove si riesca a dimostrare il nesso di causalità, cosa abbastanza complicata, ricade sui contribuenti la spesa degli indennizzi - ha continuato la Donato -. E siccome questi casi confluiscono spesso anche in ricoveri ospedalieri e cure molto lunghe, anche tutta questa spesa ricade sui cittadini". L'europarlamentare, insomma, è più preoccupata per le spese conseguenti ai danni del vaccino, che sono comunque minimi, rispetto alle spese sanitarie che devono essere sostenute invece per le cure a chi si ammala di Covid.

"Ma è mostruoso - è intervenuto allora il virologo Fabrizio Pregliasco -. Ma ha mai letto un bugiardino di un antibiotico o un cortisone? Sta dicendo delle cose aberranti". "Si, ma nessuno ti obbliga a prendere l'antibiotico o un cortisone", ha replicato l'ex leghista.L'esperto, alla fine, l'ha anche smentita sul numero dei decessi: "E poi non è vero che ci sono migliaia di morti, lei confonde quella che è la sorveglianza passiva di tutti gli eventi successivi alla vaccinazione".

"Perché il Green Pass è contro la Costituzione". Schilirò, l'ultimo delirio dell'ex vice-questora: scaricata anche da Giletti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.