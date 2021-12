Striscia la notizia, Brosio no vax scatena il caos in studio: cosa tira fuori Nuzzi dalla giacca

04 dicembre 2021 a

a

a

A Zona Bianca su Rete 4 Giuseppe Brindisi fatica a tenere a freno i suoi ospiti in studio. L'argomento, vaccini e Green pass, è come sempre esplosivo e le due "fazioni" non riescono a dialogare. E lo scontro finisce dritto dritto a Striscia la notizia, nella classifica dei "Nuovi mostri" con il peggio della settimana televisiva italiana.

"Denunce già dal 2018. Eppure...". Striscia, l'ultima bomba sulla Juve: chi gioca sporco per difendere i bianconeri?

"L'amico Paolo Brosio va in giro non vaccinato, è vero? Sì o no?", chiede Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quinto grado. Brosio, ex inviato del Tg4 ed ex concorrente dell'Isola dei famosi, si innervosisce: "Attenzione, vuoi vedere il mio sierologico? Ho gli anticorpi ancora elevati...". "Non mi interessa", taglia corto Nuzzi. L'altra ospite in studio Alba Parietti replica a Brosio: "Vuoi vedere il mio sierologico quando ho fatto il vaccino?".

"Occhio a questa mail". Striscia la Notizia scopre la truffa: ecco come ti prosciugano il conto corrente

"Io ho il Green pass da tampone molecolare", protesta ancora Brosio. "Però se ognuno si fa la legge per conto suo, abbiamo finito!, contesta il padrone di casa Brindisi. E intanto Nuzzi mette in scena il colpo di teatro: seduto a fianco di Brosio, si sfila dal taschino della giacca non la pochette, ma una bella mascherina, e se la mette sul volto in chiaro segno di contestazione nei confronti del vicino di poltrona no vax.

Striscia la Notizia inchioda Franceschini? "Chi spunta tra le nomine sospette", un grosso guaio al ministero

"Io non sono negazionista eh!", specifica ancor Brosio. Lo studio è diventato una bolgia, Brindisi ferma tutto: "Così non facciamo un buon servizio a chi ci sta ascoltando a casa. Paolo, non si capisce niente!". "Eh vabbé", allarga le braccia Brosio. "No, non va bene per niente. Abbassate i microfoni", ordina Brindisi alla regia, visibilmente stizzito. S"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.