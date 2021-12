Striscia la notizia, Vittorio Sgarbi sbrocca su Greta Beccaglia: "Vaffanc*** cog***e", Porro gelato

04 dicembre 2021 a

Il caso Greta Beccaglia ha fatto parlare tutti per una settimana. E infuriare Vittorio Sgarbi. A Striscia la notizia, nella classifica de "nuovi mostri" con il meglio del peggio del piccolo schermo italiano, spicca la rissa a Quarta repubblica, su Rete 4, tra il critico d'arte e Paolo Cento, storico esponente dei verdi.

La giornalista di Toscana Tv, inviata della trasmissione sportiva A tutto gol fuori dallo stadio per Empoli-Fiorentina, è stata palpeggiata in diretta da un tifoso viola, 45enne di Ancona identificato e denunciato per molestie sessuali.



Sgarbi però va oltre e non ne fa una questione di "sessismo". "Io oggi sono stato insistentemente toccato da due donne, che mi hanno sfiorato il c***o e non ho denunciato. Gli omosessuali che mi incontrano mi toccano sempre le p***e e non ho detto niente". Dallo studio di Nicola Porro interviene Cento, scandalizzato: "Sgarbi, Sgarbi, io però... Facciamo un patto di ingaggio se no mi alzo e me ne vado". Il critico d'arte e sindaco di Sutri non lo lascia nemmeno finire: "Posso parlare? Posso parlare? Vaffanc***o cog***e, vaffanc***o, vaffanc***o".

"Che caciara - commenta con voce fuori campo Sergio Friscia, conduttore con Roberto Lipari del tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci -, dopo i tifosi molestatori si faccia qualcosa anche contro i rumori molesti".

