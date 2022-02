L'aria che tira, Carlo Calenda umilia Dino Giarrusso: "Ah, c'è lui? Scusate, ma...", tutto da godere

21 febbraio 2022 a

Tra Carlo Calenda e Dino Giarrusso non sembra scorrere buon sangue. Lo ha dimostrato anche l'ultima puntata de L'Aria che tira andata in onda su La7. Quando Myrta Merlino ha annunciato i nuovi ospiti, infatti, il leader di Azione ha detto di dover lasciare lo studio. "So che lei deve andare via, se però vuole restare a scambiare due parole anche con Rixi e Giarrusso...", ha detto la conduttrice. Secca e infastidita la risposta di Calenda: "Con Rixi molto volentieri, dall'altro lato ho un limite fisico. Nun je la posso fa... vado via".

In puntata, poi, l'europarlamentare grillino non ha avuto belle parole per il leader di Azione. Rispondendo alle sue dichiarazioni contro gli esponenti del Movimento 5 stelle, ha detto: "A differenza sua non sono mai stato bocciato a scuola, perché Calenda è stato bocciato, non sono un figlio di papà ed è intollerabile questo suo atteggiamento arrogante e spocchioso di razzismo intellettuale".

A seguire anche degli insulti: "I cinque stelle oltre a essersi fatti da soli hanno anche un fisico meno squallido di lui con quella pancia orrenda. Mi stupisco che gli venga dato tutto questo spazio mediatico. Fa bullismo. Ha parlato di scappati di casa", ha detto il grillino. Immediato l'intervento della Merlino, che lo ha rimproverato: "Credo che fosse solo una battutina alla Calenda. E poi il tema della pancia non lo tirerei in ballo. Qui ci battiamo tutti contro il body shaming".

